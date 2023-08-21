زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقا للهيئة، كان مركز الزلزال على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أوجي، وعلى عمق 8ر4 كيلومترات.

وقع الزلزال تمام الساعة 2141 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

كانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق يوم الأحد بأن زلزالا بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية. وكان مركز الزلزال على بعد 178 من منطقة نيكولسكي بالولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد معلومات حتى حينه عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزالين.



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