الهند تغلق مدارس 3 مقاطعات بسبب التهاب الملتحمة

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤولون هنود أن ثلاث مقاطعات بولاية ناجالاند الهندية قررت إغلاق المدارس بها لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد، بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات.

ونقلت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا»، اليوم، عن المسؤولين قولهم إن المدارس في مقاطعات ديمابور وتشموكيديما ونويلاند ستظل مغلقة حتى 26 من أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة عن هويتو سيما، طبيب بالبرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون والضعف البصري، أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت في الولاية في شهر يوليو الماضي.

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