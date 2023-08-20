الحرائق تلتهم غابات تينيريفي الإسبانية وفرار الآلاف

المصدر: رويترز

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استعر حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه الليلة الماضية بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وقالت خدمات الطوارئ، إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن، رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي. ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وصدرت أوامر بإجلاء السكان أمس السبت بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال الليل. وفي مؤتمر صحافي الليلة الماضية، وصفت روزا دافيلا رئيسة الحكومة المحلية في تينيريفي الحريق بأنه مدمر وقالت إنه تسبب في عمليات إجلاء جديدة. وبحلول صباح اليوم الأحد،

أعلنت السلطات الإقليمية، إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفاً. واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومتراً، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.

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