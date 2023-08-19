الجزائر تأسف بشدة لتغليب اللجوء إلى العنف في النيجر

المصدر: رويترز

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أعربت الجزائر عن أسفها الشديد لما أسمته "إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر بدلا من مسار الحل السياسي والتفاوضي، الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي"، مؤكدة أن التدخلات العسكرية جلبت المزيد من المشاكل للمنطقة بدلا من الحلول.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم السبت، إن الجزائر " تظل فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا، وبأن السبل التي يمكن أن تـؤدي إليه لم تسلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تستنفذ بعد".

وأضاف البيان: "تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول وأنها شكلت عوامل إضافية لتغذية الصدامات والانقسامات عوض نشر الأمن والاستقرار".

وتابع: "وقبل أن يتم ارتكاب ما يتعذر إصلاحه، وقبل دخول المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة".

وشددت الخارجية الجزائريةعلى أن الحل السياسي من شأنه أن يجنب "النيجر الشقيق والمنطقة بأسرها مستقبلا محفوفا بالتهديدات والمخاطر، لاسيما من حيث تجدد حدة وعدوانية الإرهاب وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى التي تستنزف مقومات وقدرات دول وشعوب المنطقة برمتها".

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