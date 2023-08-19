وفد إكواس التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

المصدر: رويترز

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التقى وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الذي وصل بعد ظهر السبت الى نيامي في محاولة لايجاد حل دبلوماسي للازمة في النيجر، الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة الاقليمية.

وقال المصدر إن بازوم "معنوياته مرتفعة"، لكنه لفت الى أنه لا يزال يفتقر الى التيار الكهربائ.

وأكد صحافي في وكالة الانباء النيجرية حصول اللقاء بعد ظهر السبت في القصر الرئاسي.

والوفد الذي يترأسه الرئيس النيجيري الاسبق عبد السلام ابو بكر كان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون الانقلابيون علي محمد امين زين.

كذلك، التقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، بحسب المصدر نفسه. ولكن لم يتضح ما اذا كان الموفدون قد اجتمعوا بالجنرال عبد الرحمن تياني.

وكان ابو بكر زار نيامي موفدا من إكواس في الثالث من آب/اغسطس لكنه لم يلتق تياني ولا الرئيس المخلوع.

وتأتي هذه الوساطة الدبلوماسية غداة إعلان المنظمة الاقليمية استعدادها لاستخدام القوة بهدف إعادة الانتظام الدستوري الى النيجر.



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