بوتين ينتقد القوى الغربية ويصفها بالاستعمارية الجديدة

المصدر: د ب أ

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الثلاثاء" انتقادات لاذعة للقوى الغربية،وألقى عليها باللائمة في تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء العالم ، جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر أمني في موسكو.

وقال بوتين، في رسالة عبر الفيديو للحضور في المؤتمر، إن سبب النزاعات في أجزاء كبيرة من العالم يرجع فقط إلى "المغامرات الجيوسياسية والسلوك الأناني الاستعماري الجديد للغرب".

وكان من بين الحضور في المؤتمر وزير الدفاع الصيني الجديد لي شانج فو.

وتابع بوتين، أن هناك قوى غربية سرية تضع الشعوب فى مواجهة بعضها البعض بهدف إيجاد دول تابعة لها.

وأضاف أن الهدف هو "استغلال مواردها بلا رحمة في إطار نظام استعماري جديد".

وتحاول موسكو على مايبدو، انتهاز فرصة مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي لتدعيم التحالفات.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تريد زيادة التعاون مع الدول الآسيوية مثل الهند وفيتنام وميانمار ومنغوليا ولاوس وإندونيسيا وبنغلاديش.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الصيني لي شانج إن بلاده أقامت تعاونا عسكريا مع أكثر من 150 دولة حول العالم وتريد تقويته.

وقال لي شانج إن بكين تسعى إلى رفع مستوى التعاون العسكري مع الدول الأوروبية وتعزيز الشراكات التقليدية مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ.

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