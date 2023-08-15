بسبب تعطل طائرتها الحكومية... وزيرة خارجية ألمانيا تعود إلى بلادها على متن رحلة تجارية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك العودة إلى برلين على متن رحلة تجارية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إلغاء رحلتها إلى منطقة المحيط الهادئ.

وستضطر بيربوك إلى أخذ مسار غير مباشرة للعودة إلى ألمانيا، مثل باقي أعضاء وفدها، وذلك بعد أن تعطلت طائراتها الحكومية طراز "إيه 340-300".

ولم يتم الإعلان عن مسار العودة الدقيق لبيربوك، لدواع أمنية.

واضطرت الوزيرة إلى إلغاء جولتها التي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا، وذلك عقب أعطال متكررة في طائرتها الحكومية.

وأجبرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، على العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.

وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 -300) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف مايو الماضي.

اقرأ أيضا:

عطل يجبر طائرة وزيرة خارجية ألمانيا على العودة إلى أبوظبي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز