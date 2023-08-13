وفاة رجل متأثراً بإصابته جراء صاعقة برق

المصدر: د ب أ

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لفظ رجل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته جراء صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أمس السبت.

وأعلنت الشرطة في مدينة رويتلنجن أن الرجل توفي في المستشفى اليوم الأحد.

كانت إصابة خطيرة وقعت للرجل بعد ظهر أمس السبت عندما كان يجلس على طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينجن جنوب شرق مدينة شتوتجارت.

كانت العاصفة تسببت أمس في إصابة ما مجموعه ستة أشخاص رجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بالشجرة.

وتسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عاما وامرأة 43 عاما ، وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة امرأة أخرى 40 عاما ، وأُصِيْبَ ابنا هذه المرأة بصدمة، وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.

وتلقى المصابون إسعافات أولية قبل نقلهم إلى المستشفى. وتم نقل الصبي على متن مروحية إنقاذ. وتواجدت خدمة إنقاذ بقوات كبيرة في مكان الحادث ومعها أطباء طوارئ. وقدمت خدمة ما بعد الطوارئ الرعاية للمسعفين الأوليين وشهود العيان.

وتابعت الشرطة أن نحو 15 شخصا التمسوا الحماية في حظيرة عندما وقعت الصاعقة.

كانت العديد من الصواعق وقعت أمس في ولاية بادن-فورتمبرج بعضها أصاب منازل.



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