زلزالان يضربان منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزالان طبيعيان اليوم الأحد المنطقة القريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وهما الأحدث ضمن سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأرصاد قولها إن الزلزال الأول بلغت قوته 2.7 درجة على مقياس ريختر ووقع بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباح الأحد بالتوقيت المحلي(1813 مساء السبت بتوقيت جرينتش)، بينما الزلزال الثاني بلغت قوته 2.3 درجة ووقع على بعد 42 كيلومترا شمال غرب كيلجو في الساعة 7:55 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2255 من مساء السبت بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالا وخط طول 129.19 درجة شرقا على عمق 15 كيلومترا ، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالا وخط طول 129.16 درجة شرقا على عمق 5 كيلومترات.

يشار إلى أن كيلجو يوجد بها موقع بيونجيوري للاختبارات النووية، والذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

وفي عام 2022 وحده، تم تسجيل ثمانية زلازل طبيعية في المنطقة.

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