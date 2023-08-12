تحطم مقاتلة روسية ومقتل طاقمها

المصدر: د ب أ

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أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة من طراز «سو- 30»، اليوم، في منطقة خالية من السكان، أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية، في بيان: «تحطمت طائرة (سو- 30) ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس، في منطقة خالية من السكان، أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد، ما أدى أيضاً إلى وفاة الطاقم»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: «كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني».

وأفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، في 17 يوليو الماضي، بتحطم مقاتلة روسية من طراز «سو- 25»، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.

وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في «تليغرام»: «نحو الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز (سو- 25)، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث».

ووفقاً لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، أجلى رجال الإنقاذ الطيار على وجه السرعة.

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