تقرير أمريكي: قوات أوكرانيا تحرز تقدماً في زابوريجيا

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير صادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدماً في هجومها المضاد في منطقة زابوريجيا غربي البلاد.

وأوضح المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن القوات الأوكرانية حققت تقدماً مهماً من الناحية التكتيكية.

ولفت، في التقرير الذي نُشر أمس، إلى أن الصور أظهرت وصول الأوكرانيين إلى المشارف الشمالية لمنطقة روبوتين، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب بلدة أوريتشيف.

وتحدث التقرير عن هجمات روسية مكثفة بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف، التي تم تحريرها من الأوكرانيين العام الماضي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا سترسل المزيد من القوات إلى زابوريجيا في مواجهة الضغوط الأوكرانية.

ومن المرجح أن يكون الروس قد نقلوا قوات محمولة جواً من منطقة خيرسون إلى المنطقة المحيطة بأوريخيف، حسبما ذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي الدوري.

وتُضعف إعادة الانتشار روسيا بالقرب من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، حيث تعاني بشكل متزايد من الهجمات البرمائية الأوكرانية.

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