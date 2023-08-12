قتيلان في قصف روسي على خاركيف وزابوريجيا

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون أوكرانيون، إنّ عجوزاً وشرطياً لقيا حتفهما، صباح اليوم السبت، بسبب قصف القوات الروسية لحي سكني في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا ولمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم خاركيف، على تلغرام: «أطلق العدو النار في حوالي الساعة 0510 هذا الصباح على قرية كوبيانسك-فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك. تضرر مبنى سكني، ولقيت امرأة عمرها 73 عاماً حتفها».

وفي هجوم منفصل على بلدة أوريخيف بمنطقة زابوريجيا، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، إن شرطياً قتل وأصيب 12 شخصاً من بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وأضاف الوزير أن القوات الروسية استخدمت قذيفة جوية موجهة في القصف. ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التقارير الأوكرانية.

وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف وكذلك معظم منطقة زابوريجيا مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت السلطات المحلية في خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر، الإجلاء الإلزامي للمدنيين من المناطق السكنية الأقرب لخط المواجهة في منطقة كوبيانسك.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا هاجمت هدفاً من البنية التحتية المدنية في زابوريجيا مساء الخميس.

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