الاتحاد الأوروبي يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا.وقال متحدث باسم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير إنسانية، تمثل إنكارا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية".

وتابع أنه "لا يوجد دليل قاطع يظهر أنها تشكل رادعا للجريمة، بينما لا يمكن عكس أي أخطأ في تطبيق العدالة".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام في كل الظروف وسيواصل العمل من أجل إلغائها في الدول القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها".

يذكر أن 124 دولة في مختلف أنحاء العالم ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز