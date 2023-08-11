عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات روسية

المصدر: رويترز

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أعلنت الولايات الأمريكية المتحدة فرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة اليوم على أربعة أفراد وكيان روسي.

وقالت الوزارة إن الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات هم بيتر أوليجيفيتش آفين، وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان، وجيرمان بوريسوفيتش خان، وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، وجميعهم ضمن المجلس المشرف على مجموعة «ألفا»، وهي أحد أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا الخاضعة لعقوبات.

وأضافت أن العقوبات شملت أيضاً رابطة روسية لأرباب العمل تابعة للاتحاد الروسي لرجال الصناعة والأعمال.

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