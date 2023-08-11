زيلينسكي يقيل رؤساء مراكز التجنيد العسكري

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وقال زيلينسكي إن مراجعة لمراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا كشفت عن علامات على مخالفات مهنية تتراوح من الإثراء بطرق غير قانونية إلى نقل رجال مؤهلين للتجنيد عبر الحدود رغم وجود حظر على ذلك في وقت الحروب.

وأضاف، في بيان: «هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة».

ولفت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني سيتحرى عن المرشحين الجدد للمناصب.

وتواجه أوكرانيا تحديات في التجنيد العسكري مع اقتراب الحرب مع روسيا من شهرها الثامن عشر.

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