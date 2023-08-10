زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرق تركيا

المصدر: رويترز

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب شرق تركيا اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.

وضرب الزلزال منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا، ما أدى إلى انهيار مبنى مهجور في منطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:48 بتوقيت أنقرة، وكان على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية، مشيرا إلى تسجيل حالات قفز من الشرفات.

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