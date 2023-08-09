بوتين يجمد اتفاقيات ضريبية مع "دول غير صديقة"

المصدر: رويترز

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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدات ضريبية مع أكثر من 30 دولة تعتبرها روسيا "غير صديقة" وسط حربه الشاملة ضد أوكرانيا.

وتم نشر القرار عبر البوابة القانونية الروسية الثلاثاء. ووفقا للقرار، تم تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا.

وبررت موسكو الخطوة بـ "انتهاكات (مزعومة) ضد المصالح الاقتصادية المشروعة للاتحاد الروسي وغيرها (من المصالح)".

ووجه بوتين الحكومة بصياغة مشروع قانون بهذا الصدد وإحالته للبرلمان.

وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب لأدنى مستوى منذ شنت روسيا هجوما ضد أوكرانيا المجاورة قبل أكثر من 17 شهرا.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا، رد فعل ضد الحرب من خلال فرض عقوبات اقتصادية واسعة المدى.

ووصف الكرملين 50 دولة باعتبارها "دولا غير صديقة"، من بينها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأكمله والولايات المتحدة وأستراليا.

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