ألمانيا .. السماح لنحو 10 الاف شخص بالعودة إلى منازلهم بعد إبطال مفعول قنبلة

المصدر: د ب أ

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سمح لأكثر من 10 آلاف شخص بالعودة إلى ديارهم بعد إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية عثر عليها في مدينة دوسلدورف بغربي ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.



ومساء الاثنين تم إجلاء نحو 13 ألف شخص يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من المكان الذي عثر فيه على القنبلة التي أسقطتها طائرة أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.



وفي الساعة 0245 من صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت جرينتش) قال فريق التخلص من القنابل إنه نجح في إبطال مفعول القنبلة التي يبلغ وزنها 500 كيلوجرام والتي تم اكتشافها أثناء أعمال بناء.



ونقل السكان إلى مساكن مؤقتة في مدارس خارج منطقة الخطر، ورفعت الشرطة إغلاق الطرق وسُمح باستئناف حركة الحافلات والسكك الحديدية في المنطقة.



واعتادت ألمانيا على العثور على ذخائر غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية من حملات القصف الحليفة والسوفيتية. ويتم إبطال مفعول معظمها من قبل خبراء إبطال مفعول القنابل دون وقوع حوادث.

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