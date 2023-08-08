عواصف رعدية شديدة تضرب دول البلطيق

المصدر: د ب أ

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أدت عواصف رعدية شديدة إلى رياح وأمطار غزيرة في دول البلطيق.

وشهدت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هبوب رياح قوية بالإضافة إلى عواصف برد وأمطار يوم الاثنين.

وتضررت مبان ومركبات واقتلعت أشجار في الدول الثلاث.

ولقيت امرأة حتفها بعد أن صدمتها شجرة سقطت في بلدة زاجاري في شمالي ليتوانيا، حسبما ذكرت الإذاعة الليتوانية نقلا عن خدمات الطوارئ.

وفي إستونيا ولاتفيا، انقطعت الكهرباء مؤقتا عن آلاف الأسر، وفقا لتقارير إعلامية.

واشتكى المزارعون من أضرار جسيمة في بداية موسم الحصاد.

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