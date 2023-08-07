5 مصابين بانفجار ميناء ديرينس التركي

المصدر: د ب أ

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أعلنت وسائل إعلام تركية أنه تم تسجيل 5 إصابات كحصيلة أولية في الانفجار الضخم الذي وقع، اليوم، في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية.

وكانت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة «تركيا الآن» الإخبارية، قد أظهرت أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

ووفقاً لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.

وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

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