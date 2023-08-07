انفجار ضخم يهز ميناء ديرينس في تركيا

المصدر: د ب أ

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وقع انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركي اليوم، ما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

وذكر موقع «تركيا الآن»، اليوم، أنه لم تتضح بعد أسباب الانفجار، ولا توجد تقارير رسمية عن وجود ضحايا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركيا الان الاخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

ووفقاً لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب مواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.

وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

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