مصرع 3 بتصادم طائرتي هليكوبتر في كاليفورنيا

المصدر: رويترز

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لقي ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية حتفهم من جراء تصادم طائرتي هليكوبتر في وقت متأخر من مساء أمس.

وأوضحت وسائل إعلام، اليوم، أن الحادث وقع أثناء مشاركة الضحايا في جهود لإخماد حريق اندلع في مقاطعة ريفرسايد بالقرب من منطقة كابازون في كاليفورنيا.

وقال ديفيد فولتشر، رئيس المنطقة الجنوبية بإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، في تصريحات نقلتها شبكة «سي.إن.إن»، إن الطائرة الهليكوبتر الأولى هبطت بسلام عقب الاصطدام فيما تحطمت الثانية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم ثلاثة.

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