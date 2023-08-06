زيلينسكي: أوكرانيا تحقق "نتائج كبيرة"بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور اليوم الأحد إن أوكرانيا تحقق "نتائج كبيرة" بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت والألمانية إيريس-تي، على الرغم من عشرات الهجمات التي شنتها روسيا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف زيلينسكي أنه تلقى تقريرا عن استخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي حصلت عليها كييف من الشركاء، في إشارة إلى أنظمة باتريوت وإيريس-تي.

وتابع "هذه أنظمة قوية وفعالة للغاية. لقد حققت بالفعل نتائج كبيرة، وليس فقط لأوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا أحبطت "جزءا كبيرا" من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و178 طائرة مسيرة هجومية، من بينها 87 من طراز شاهد.

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