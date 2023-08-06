غرق مهاجريْن وإنقاذ 57 قبالة لامبيدوزا الإيطالية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصاً قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 30 ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق زورقي مهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن ناجين القول، إن زورقي مهاجرين انطلقا من ميناء صفاقس في تونس، غرقا أمس السبت بينما كانا متوجهين إلى أوروبا.

وقالت الوكالة، إن أحد الزورقين كان يحمل 48 وكان الثاني يحمل 42، مضيفة أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد نحو 23 ميلا (46 كيلومتراً) إلى الجنوب الغربي من لامبيدوزا، وكذلك على الضحيتين وهما امرأة من ساحل العاج ورضيعها الذي كان عمره عام واحد. وقال ناطق باسم خفر السواحل، إنه يمكنه فقط تأكيد عدد الناجين وانتشال الجثتين.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نحو 20 مهاجراً ما زالوا عالقين على جرف منذ يوم الجمعة بعد تحطم قاربهم الذي اصطدم بالصخور لدى الوصول إلى لامبيدوزا، مع عدم تمكن خفر السواحل من الوصول إليهم عن طريق البحر أو بطائرة هليكوبتر.

وقالت منظمة أوبن آرمز غير الحكومية عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، اليوم الأحد، إنها بدأت أخيرا عملية لإنزال 195 مهاجراً في ميناء برينديزي جنوب إيطاليا بعد أكثر من يومين من الإبحار وسط أمواج متلاطمة.

وذكرت بيانات لوزارة الداخلية تم تحديثها آخر مرة يوم الجمعة، أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42600 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز