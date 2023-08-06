قصف روسي غير مسبوق لأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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تشهد الحرب في أوكرانيا تصعيداً نوعياً خطيراً، وغير مسبوق، حيث قالت كييف الليلة الماضية إن ما لا يقل عن 7 قاذفات استراتيجية روسية من طراز «تو-95 إم إس»، محملة بالصواريخ الثقيلة تحلق في جميع أجواء أوكرانيا.

أتى ذلك بعد توجيه القوات الروسية، مساء أمس، ضربة واسعة النطاق على جميع أنحاء أوكرانيا بأنواع مختلفة من الصواريخ، منها صواريخ «كاليبر» المجنحة وصواريخ «كينجال» الفرط صوتية والصواريخ الباليستية «إسكندر». ووصل القصف حتى منطقة خميلنتسكي على حدود رومانيا، أقصى الغرب الأوكراني. سبق ذلك، تفاقم حرب الموانئ والتهديدات المتبادلة بشأنها بين روسيا وأوكرانيا، بعد هجوم بزورق مسير على ناقلة نفط مدنية روسية في البحر الأسود. ووقع الهجوم بالقرب من جسر شبه جزيرة القرم، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قصف روسي مكثف على أوكرانيا وتحليق 7 قاذفات استراتيجية

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