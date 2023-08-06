لم يتأخر كثيراً.. هكذا كان رد روسيا الموعود بعد هجوم أوكرانيا على ناقلة نفط

المصدر: رويترز

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أصابت صواريخ روسية مساء السبت مباني شركة أوكرانية لتصنيع الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".

وأممت الدولة الأوكرانية العام 2021 شركة "موتور سيش" التي تصنع خصوصا محركات للطائرات والمروحيات.

ثم باتت تديرها مباشرة في نوفمبر 2022 إلى جانب شركات أخرى انطلاقا من "أهميتها الاستراتيجية". وتتولى وزارة الدفاع إدارة أصول هذه الشركات بهدف "تأمين الحاجات الملحة للقوات المسلحة".

ويقع مقر المجموعة في زابوريجيا (جنوب) التي تحتل القوات الروسية جزءا منها.

وتعذر حتى الآن معرفة ما إذا كان القصف الروسي قد أصاب مقر "موتور سيش".

وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو أورد في وقت سابق عبر تلغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند أطراف المدينة وتسبب باندلاع حريق.

وتقع منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، لكن القصف الروسي يستهدفها بانتظام. وتضم خصوصا مطارا عسكريا أوكرانيا مهما.

هجوم على ناقلة نفط

جاءت الضربة الروسية بعد هجوم أوكراني ليل الجمعة السبت على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

كذلك، أعلنت روسيا السبت أنّها أرسلت مقاتلة لاعتراض مسيّرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" فوق هذا البحر.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

في هذه الأثناء، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس السبت، إن أوكرانيا نفذت ضربة بمسيرة على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش.

وأضاف "قام جهاز الأمن الأوكراني ليلا بتفجير SIG، وهي ناقلة نفط كبرى تابعة للاتحاد الروسي كانت تنقل الوقود للقوات الروسية" مشيرا الى ان الجهاز "نفذ عملية خاصة أخرى ناجحة بالتعاون مع البحرية".

وأشار إلى أنّ هذه "العملية الخاصّة" الجديدة نُفّذت "بنجاح" بالتنسيق مع البحرية في المياه الإقليمية الأوكرانية بواسطة مسيّرة بحرية ومتفجّرات، مؤكداً أنّ السفينة "كانت محمّلة جيّداً بالوقود بحيث أمكن 'رؤية المفرقعات تنفجر' من بعيد".

بذلك، أكد المصدر الهجوم الذي أعلنت عنه في وقت سابق الوكالة الفدرالية للنقل البحري والمياه على "تلغرام" ووكالة "ريا نوفوستي" الروسية التي أكدت أنه لم يسفر عن ضحايا.

من جهتها، ندّدت وزارة الخارجية الروسية بهجوم أوكراني على "سفينة مدنية"، مشيرة إلى أنّه "لم يعرّض طاقمها لخطر الموت فحسب، بل أثار أيضاً خطر حدوث كارثة بيئية واسعة النطاق".

استهداف ميناء روسي

وأفادت الوكالة الفدرالية للنقل البحري والمياه على تلغرام بأنّ الناقلة SIG أصيبت بثقب عند خط الماء في منطقة غرفة المحرك "نتيجة على ما يبدو لهجوم من مسيّرة" مشيرة إلى أن السفينة طافية.

وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

ويُستخدم هذا الجسر، الذي استهدفته ضربات أوكرانية مرّتين، لنقل المعدّات إلى الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية، لكنّه مفتوح أيضاً أمام التنقّلات المدنية وحركة السكك الحديد.

وفي شبه جزيرة القرم نفسها، أعلنت السلطات الروسية السبت أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية خلال محاولة جديدة لمهاجمة ميناء سيباستوبول الرئيسي والذي يعدّ قاعدة روسية في شبه الجزيرة.

وكانت أوكرانيا أعلنت الجمعة أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

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