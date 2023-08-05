أوكرانيا: صيغتنا للسلام في جدة لقيت دعماً كبيراً

المصدر: د ب أ

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أكد مصدر في الوفد الأوكراني، أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة - غرب السعودية- حيث يجتمع مُستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

قال: "إن صيغة السلام التي قدمناها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة".

وتابع: "صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعما أكثر من الداعمين بكوبنهاجن"، بحسب "العربية نت".

وتأتي المحادثات في جدة في أعقاب اجتماعات أجريت في حزيران/يونيو في كوبنهاجن ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.

واحتضنت السعودية اليوم السبت اجتماعا لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون إنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، أنها بدأت في فترة بعد الظهر.

وبحسب جدول الأعمال تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا". وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا".

بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن الاجتماعات في جدة ستركّز على صيغة للسلام مكونة من 10 نقاط تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

كما تطالب بالعودة لحدود أوكرانيا السابقة، بما في ذلك أراضي القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها.





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