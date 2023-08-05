زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب عدة مناطق في باكستان

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات اليوم السبت مناطق مختلفة من إقليم "خيبر باختونخوا" بشمال غرب باكستان.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في بيان أن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق "باتاجرام" و"سوات" و"كورام" ومناطق مجاورة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وكان مركز الزلزال في جنوب شرق أفغانستان على عمق 150 كيلومترا.

وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

ولم ترد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات في تلك المناطق حتى الآن.



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