الجزائر تجدد رفضها التدخل العسكري في النيجر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جددت الجزائر اليوم الجمعة، رفضها لأي تدخل عسكري في النيجر، متمسكة في نفس الوقت بعودة الرئيس محمد بازوم، إلى منصبه رئيسا للبلاد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن الوزير أحمد عطاف، استقبل اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، باباغانا كينجيبي، الذي وصل البلاد ظهرا.

وكشف ذات المصدر، أن عطاف، تسلم من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

كما أوضح، ان هذه الزيارة تندرج في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر.

وأوضح أن عطاف، جدد التعبير عن موقف الجزائر "الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر".

وأشار البيان أن عطاف، شدد على "ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها".

كان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد هددوا باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المجلس العسكري في النيجر، بعد أن استولى على السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي.

وأمهل قادة "إيكواس"، المجلس العسكري، سبعة أيام، لإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز، إلى منصبه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز