مصرع 11 شخصاً بانهيار أرضي في جورجيا

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير رسمية في جورجيا، اليوم، أن أحد عشر شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي بمنتجع لقضاء العطلات بجمهورية جورجيا الواقعة بمنطقة القوقاز.

وقد توجه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي إلى المنطقة المنكوبة في بلدة شوفي شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا، وقدَّم تعازيه لأسر الضحايا.

وقال جاريباشفيلي لوسائل الإعلام المحلية إن خدمات الطوارئ لا تزال تبحث عن أكثر من 30 مفقوداً، مضيفاً أنه تم إنقاذ أكثر من 200 شخص دون أن يصابوا بأذى.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مجمعاً فندقياً كاملاً مغطى بصورة كبيرة بالأتربة والأوحال.

وذكرت وسائل إعلام أن الانهيار الأرضي وقع بعد أن فاض نهر مجاور على ضفتيه مساء أمس.

ويعمل بموقع الانهيار الأرضي أكثر من 400 من عمال الإنقاذ.

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