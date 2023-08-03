الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب

المصدر: د ب أ

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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف الأربعاء أن الغرب يفضل عدم الالتزام بالقانون الدولي، ويضع القواعد، مضيفا أن روسيا والعديد من دول العالم الأخرى لا تريد أن تعيش وفقًا لها.

وقال بيسكوف: "نحن نعيش في عالم معقد للغاية، خاصة الآن، وهذا العالم حيث الكثير من البلدان والدول القوية، أصبحت قوية ومتغطرسة، وقررت العيش وفقًا للقواعد (وليس للقانون الدولي) وأعني من نسميهم بدول الغرب الجماعي. هؤلاء هم الذين يعتبروننا دولة سيئة. هؤلاء هم الذين يحاولون ببساطة إلغاءنا فعليًا. هؤلاء هم الذين يقاتلون ضدنا، هؤلاء هم الذين يشنون حربًا ضدنا الآن"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تسعى لإثبات أحقية موقفها للدول الغربية في حين "يصعب جدًا إقناعها".

وتابع بيسكوف: "الغرب الجماعي غريب بما فيه الكفاية، نحاول إثبات موقفنا لهم، ونحاول إقناعهم أننا على حق، لكن من الصعب جدًا إقناعهم".

وشدد بيسكوف على أن الدولة يجب أن تدافع عن مصالحها وحقوقها أمام شعبها وأمام الدول الأخرى.



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