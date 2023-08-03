مقتل 9 أشخاص في مداهمة شرطية بالبرازيل

المصدر: رويترز

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قالت السلطات في البرازيل اليوم الأربعاء إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم برصاص الشرطة في مداهمة استهدفت أعضاء في مجموعات إجرامية في مدينة ريو دي جانيرو.

وأضافت السلطات في بيان أن مسلحين هاجموا الشرطة خلال العملية في مجمع سكني فقير.

وأصيب أحد رجال الشرطة ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها صادرت في العملية سبع بنادق وذخيرة وقنابل يدوية من المشتبه بهم.

وتأتي المداهمة في أعقاب موجة عنف جديدة في جنوب شرق البرازيل، في الوقت الذي تشن فيه السلطات حملة على مهربي المخدرات والعصابات الإجرامية في اثنتين من أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان.

وقالت إدارة السلامة العامة اليوم الأربعاء إن 16 شخصا على الأقل قُتلوا في اشتباكات بين الشرطة ومشتبه بهم في ولاية ساو باولو هذا الأسبوع.

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