نيجيريا توقف إمدادات الكهرباء للنيجر

المصدر: د ب أ

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أوقفت نيجيريا إمدادات الكهرباء إلى دولة النيجر المجاورة، حيث استولى مجلس عسكري على السلطة قبل أسبوع، وفقا لما أعلنته الأربعاء أكبر هيئة للطاقة في النيجر (إن أي جي إي إل إي سي ).

وقال بيان للهيئة اليوم إن نيجيريا أوقفت إمداداتها للطاقة في وقت مبكر الثلاثاء.

وأسفر الانقلاب العسكري قبل أسبوع عن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والقبض عليه.

وتزيد نيجيريا، التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا، الضغط على الحكام الجدد في النيجر.

ونيجيريا عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أدانت بشدة الانقلاب. ودعت إيكواس يوم الأحد الماضي قادة الانقلاب إلى الإفراج عن بازوم.

وقالت إيكواس إنه إذا لم يتم إعادة بازوم لمنصبه في غضون أسبوع، فإنها سوف تتخذ إجراءات يمكن أن تشمل استخدام القوة.

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