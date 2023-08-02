قتيل و14 مصاباً بانفجار غازي في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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لقيت امرأة حتفها وأصيب 14 شخصاً إثر انفجار غازي، أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني شمال غربي مدريد، مساء يوم أمس، بحسب ما أعلنته خدمات الطوارئ.

وتم نقل 12 شخصاً إلى المستشفيات، بحسب ما قالته إيرين كارفاجال، عمدة مدينة بلد الوليد، التي شهدت وقوع الحادث.

وأصيب رجل ونجله بجروح خطرة، ويتلقيان العلاج حالياً في قسم العناية المركزة، بعد إصابتهم بحروق بالغة.

ووقع الانفجار في المبنى السكني المكوَّن من أربعة طوابق، قبل وقت قصير من الساعة 11 مساء الثلاثاء (2100 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما قاله مسؤولون، حيث أشاروا إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحادث.

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