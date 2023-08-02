أسعار القمح والذرة تقفز إثر صدور تقرير إخبارى حول هجوم روسي على ميناء بمنطقة أوديسا

المصدر: د ب أ

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قفزت أسعار القمح والذرة إثر صدور تقرير أفاد بأن هجوما روسيا ألحق أضرارا بمرفق ساحلى في أحد الموانئ بمنطقة أوديسا في أوكرانيا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء عن الحاكم الإقليمي، أوليه كيبر، قوله في بيان له عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية قصفت الجزء الجنوبي من منطقة أوديسا خلال الليلة الماضية، بطائرات مسيّرة .



وأسفر القصف عن اشتعال النيران في بعض الأغراض والوحدات ومنشآت البنية التحتية الصناعية، كما تعرضت صومعة لاضرار، بحسب ما ورد في البيان.



وقفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 7ر4% لتصل قيمتها إلى 8275ر6 دولار للبوشل، قبل أن يتم تداولها بواقع 74ر6 دولار بحلول الساعة 1245 مساء في سنغافورة.



كما ارتفعت أسعار محاصيل الذرة بنسبة 2%، وتدرس أوكرانيا حاليا سبل الحفاظ على تدفق صادرات المحاصيل بعد انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب التي تسمح بتصدير شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

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