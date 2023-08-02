أمريكا: احتمال عودة روسيا لمحادثات اتفاق الحبوب

المصدر: رويترز

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قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة نما إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق سمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا "لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن".

وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو. وقالت جرينفيلد إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية "سيتعين عليهم (الروس) العودة إلى هذ الاتفاق".

وقالت دون أن تسهب في التفاصيل "لاحظنا مؤشرات على أنهم قد يكونون مهتمين بالعودة إلى المناقشات. لذا سننتظر حتى نرى مدى احتمال حدوث هذا بالفعل".

تم تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود. وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للحبوب.

وقالت السفيرة الأمريكية "يواصل الأمين العام (للأمم المتحدة) جهوده لإيجاد سبيل للمضي قدما وإعادة الروس إلى الاتفاق"، مشيرة إلى أن جزءا منه كان "لتوفير بعض الدعم للأسمدة الروسية للوصول إلى السوق".

وأضافت "إذا لم يعودوا للاتفاق، فإن هذا الجزء منه سيتوقف".

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