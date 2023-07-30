10 قتلى في عواصف عاتية بروسيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في وسط البلاد بعد أن تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية.

وأضافت الوزارة أن ثمانية من القتلى و29 مصاباً كانوا في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقاً جنائياً في الواقعة التي من بين قتلاها ثلاثة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق تيليغرام سيارات وخياماً تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعاً سكنياً وألحقت أضراراً بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.

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