بولندا تؤكد اقتراب مقاتلي فاغنر من حدودها

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي أمس السبت أن مجموعة مكونة من 100 مقاتل من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اقتربوا من مدينة غرودنو في روسيا البيضاء بالقرب من الحدود البولندية.

وبولندا قلقة من احتمال امتداد الحرب إلى أراضيها منذ بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022. وبولندا عضو سابق بحلف وارسو كما أنها عضو كامل بحلف شمال الأطلسي منذ 1999.

وبدأت بولندا في وقت سابق هذا الشهر نقل أكثر من ألف جندي إلى شرقها وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي وجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي في جليفيتسه غرب بولندا "تزداد خطورة الموقف ... على الأرجح سيتنكر (أفراد فاغنر) في زي حرس حدود روسيا البيضاء وسيساعدون المهاجرين غير الشرعيين في دخول الأراضي البولندية (و) زعزعة استقرار بولندا".

وأضاف "ومن المرجح أنهم سيحاولون دخول بولندا متظاهرين بأنهم مهاجرون غير شرعيين ويشكل هذا تهديدات إضافية".

لكنه لم يفصح عن مصدر معلوماته حول تحركات فاغنر. وقال أنطون موتولكو، وهو مؤسس مشروع هاغون المعارض في روسيا البيضاء والذي يراقب النشاط العسكري في البلاد، لرويترز إن جماعته لم تشهد أي أدلة على اقتراب فاغنر من غرودنو.

وللمدينة موقع مهم نظرا لقربها من فجوة سوفاوكي، وهي ممر على الحدود البولندية الليتوانية يفصل روسيا البيضاء، حليفة موسكو، عن جيب كالينينغراد الروسي الواقع خارج أراضي روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز