بوتين: لا أحد يريد صداماً بين حلف الأطلسي وروسيا في سوريا

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت أنه ما من أحد يريد وقوع صدام مباشر بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا في سوريا.

وقال إنه إذا أراد أحد ذلك فإن روسيا مستعدة.

وأضاف بوتين أن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب، مؤكدا أن روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها.

كان بوتين يتحدث في مؤتمر صحفي بعدما التقى بزعماء أفارقة في سان بطرسبرغ أمس الجمعة.

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