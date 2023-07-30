بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت أن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ.

وقال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما، وإنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف بوتين أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو.

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