خطف ممرضة أمريكية وطفلها في هايتي

المصدر: رويترز

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أكدت منظمة مساعدات إنسانية ذات طابع ديني اليوم السبت أن ممرضة أمريكية وطفلها خطفا في هايتي.

وذكرت منظمة إل روي هايتي على موقعها على الانترنت "يمكننا أن نؤكد أن أليكس دورسينفيل، زوجة مديرنا، وطفلهما خطفا صباح الخميس 27 يوليو من مقرنا بالقرب من بورت أو برنس". ولم يذكر البيان مزيدا من المعلومات عن عمر أو جنس الطفل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن خطف مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي".

وأضاف "نحن على اتصال منتظم مع السلطات في هايتي وسنواصل العمل معها ومع الشركاء من الوكالات في الحكومة الأمريكية".

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