بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض

المصدر: رويترز

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كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض المشاركة فيها.

وجاء تعليق بوتين رداً على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الذي تحدث أمام قمة روسية-أفريقية في سان بطرسبرغ وقال إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لسلامة الدول وسيادتها والتسوية السلمية للأزمات عبر المفاوضات.

وقالت كييف إنها غير مستعدة لخوض مفاوضات مع روسيا التي تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو الشامل قبل 17 شهرا.

وذكرت روسيا مرارا أن أي محادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار تلك "الحقائق الجديدة".

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