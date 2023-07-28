سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماً

المصدر: رويترز

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أعدمت سلطات سنغافورة الجمعة شنقاً مواطنة تبلغ 45 عاماً دينت بتهريب المخدرات، في أول حكم من نوعه ينفذ بحق امرأة منذ نحو 20 عاما، على ما قال مسؤولون.

وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إن "عقوبة الإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت دجاماني نُفذت في 28 يوليو 2023".

ودينت بتهريب "أقله 30,72 غرامًا" من الهيروين، أي أكثر بمرتين من الكمية التي يحكم فيها على المدانين بالإعدام.

ودجاماني التي صدرت العقوبة بحقها في 2018 "قُدمت لها جميع الإجراءات القانونية الواجبة بالكامل، ومثّلها مستشار قانوني طيلة الإجراءات" وفق المكتب.

وقال المكتب إن دجاماني "قدمت طعنا في قرار إدانتها والعقوبة الصادرة بحقها في السادس من أكتوبر 2022" مضيفا أن طلبها لعفو رئاسي رُفض أيضاً.

ودجاماني أول امرأة يُنفذ بحقها حكم الإعدام منذ 2004، وفق المكتب.

وهي السجين رقم 15 الذي يتم إعدامه منذ إعادة الحكومة تطبيق هذه العقوبة في مارس 2022 بعد توقف لعامين خلال جائحة كوفيد.

وأُعدم مهد عزيز بن حسين (57 عاما) شنقا الأربعاء بتهمة تهريب نحو 50 غرامًا من الهيروين.

وتطبق سنغافورة قوانين لمكافحة المخدرات هي من الأقسى في العالم. ويمكن أن يُحكم على المدانين بتهريب أكثر من 500 غرام من حشيشة القنب أو أكثر من 15 غراما من الهيروين بالإعدام.

وحضت مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الحكومة على وقف تنفيذ الإعدامات هذا الأسبوع معتبرة أن ليس هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام تعمل بمثابة رادع للجريمة.

وقالت منظمة العفو إن سنغافورة هي من بين أربع دول، إلى جانب الصين وإيران والسعودية، أعلنت أنها أعدمت سجناء على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي.

وتشدد سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ساهمت في جعلها إحدى أكثر دول آسيا أمانًا.

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