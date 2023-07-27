البيت الأبيض: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب أدى إلى تقلب الأسعار

المصدر: رويترز

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أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها التي تشتد الحاجة إليها أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين إن مبادرات الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أسفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق في المناطق الريفية.

وأضافت أن "الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من مثل هذه الكمية الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في بعض أكثر المناطق تضررا في العالم ومنها أفريقيا".

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