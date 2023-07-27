أوكرانيا تؤكد تقدم قواتها في الجنوب تدريجياً

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولون أمس الأربعاء أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في الجنوب وأن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد.

وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقدم القوات نحو مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك في الجنوب على بحر آزوف، وقالت إن القوات الأوكرانية تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت المحتلة.

وتسيطر روسيا، التي أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب والشرق.

وأطلقت أوكرانيا حملة كبيرة لاستعادة أراضيها هذا الصيف، لكن التقدم بطيء ضد القوات الروسية المتحصنة.

وأعلنت ماليار عن "نجاحات" أوكرانية في جنوب شرق البلاد، بما يشمل المناطق القريبة من قرية ستارومايورسك المجاورة لمجموعة قرى صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في منطقة دونيتسك هذا الصيف.

وقالت "المعارك مستمرة بالقرب من ستارومايورسك. دفاعاتنا أحرزت نجاحات. تكتسب موطئ قدم على الحدود التي وصلت إليها".

وأضافت أن القوات الأوكرانية في الشرق واصلت صد التقدم الروسي باتجاه كوبيانسك وليمان، اللتين حررتهما أوكرانيا العام الماضي.

وذكرت أن قتالا عنيفا يدور بالقرب من قرى كليشيفكا وكورديوميفكا وأندرييفكا على الجانب الجنوبي من مدينة باخموت الصغيرة التي تحولت إلى أنقاض في معركة دامية استمرت شهورا ومنحت القوات الروسية السيطرة على المنطقة في الوقت الحالي.

ورغم المساعدات العسكرية الغربية المنتظمة، قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا لا تزال متفوقة في المدفعية والدبابات والقوات.

وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن 1700 طائرة مسيرة في طريقها إلى الخطوط الأمامية للمساعدة في الهجوم.

وذكر فيدوروف في مقطع فيديو أظهر اصطفاف مئات الطائرات المسيرة في أحد الميادين "تتجه كلها للجبهة الآن لحماية أرواح جنودنا وجعل مدفعيتنا أكثر دقة لتدمير العدو".

وجربت كييف تكتيكات مختلفة للقضاء على المدفعية والدفاعات الجوية ومستودعات الذخيرة والخطوط اللوجستية الروسية.

وأضاف فيدوروف إن المصانع الأوكرانية زادت الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة بشكل حاد وأنه تم تدريب أكثر من عشرة آلاف شخص بالفعل على تشغيل هذه الطائرات، وذلك إلى جانب عشرة آلاف آخرين يتلقون التدريب حاليا.

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