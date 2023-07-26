الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحركت دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم اليونان، الدولة العضو بالتكتل، بإرسال نحو 500 رجل إطفاء وسبع طائرات إلى مناطق مختلفة من البلاد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

وقال يانيس ليناريتشيتش مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي في بيان: "معا، نرسل الموارد المتاحة لمكافحة الحرائق وحماية مواطنينا ومسطحاتنا الخضراء".

وبحسب بيانات برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس)، احترقت في اليونان مساحات من الأراضي هذا العام فقط تتجاوز المتوسط السنوي على المدى الطويل، رغم أن موسم الصيف الحار والجاف أمامه فترة طويلة حتى ينتهي.

وتم أيضا إرسال طائرتي إطفاء حرائق إلى شمال غربي تونس.

ويمكن لأي من دول العالم أن تطلب المساعدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي حال وقوع كارثة، وتنسق المفوضية الأوروبية إرسال معدات الحماية المدنية والخبراء.

وتحسنت جاهزية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الحرائق الكبيرة، في ظل الحرائق المدمرة في الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك التمركز المسبق لعدد أكبر من رجال الإطفاء في المناطق ذات المخاطر المرتفعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز