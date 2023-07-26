لماذا غير الأسطول الروسي تمركزه في البحر الأسود؟

المصدر: د ب أ

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أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات حرب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الأسطول الروسي في البحر الأسود، غيّر من وضعه وتمركزه منذ انسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، استعدادا لفرض حصار على أوكرانيا.

وذكر التقييم الاستخباراتي المنشور على موقع تويتر، أنه تم وضع الطراد "سيرجي كوتوف" الحديث جنوبى البحر الأسود، حيث يقوم بدوريات في ممر الشحن الواقع بين مضيق البوسفور وأوديسا.

وجاء في البيان أن هناك احتمالا واقعيا بأن الطراد سيشكل جزءا من عمليات مجموعة مهام، تعمل على اعتراض السفن التجارية التي تعتقد روسيا أنها متجهة إلى أوكرانيا.

كانت روسيا انسحبت الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأسهم الاتفاق في توفير إمدادات الحبوب لعديد من الدول التي تعتمد عليها من منطقة الصراع، حيث كان يتم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور التركي. وهناك مخاوف الآن من أن تشتد المجاعات في الدول الأشد فقرا عن ذي قبل.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس الثلاثاء من أن "المملكة المتحدة تعتقد أن روسيا قد تصعد حملتها لتدمير صادرات الغذاء الأوكرانية باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود".

وجعلت الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا منذ فبراير 2022 تصدير الحبوب من المنطقة عبر البحر الأسود أمرا شبه مستحيل حتى تم إبرام الاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي.



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