تايوان .. تدريبات عسكرية في مطار رئيسي لمحاكاة التعامل مع هجوم

المصدر: رويترز

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أجرت تايوان، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية في مطارها الدولي الرئيسي للمرة الأولى لمحاكاة صد هجوم. وجاء التدريب في مطار تاويوان الدولي الرئيسي في الجزيرة في إطار تدريبات هان كوانغ السنوية التي بدأت يوم الاثنين، وتركز على حماية البنية التحتية وضرب سفن العدو القادمة لإبقاء الممرات المائية الرئيسية مفتوحة.

وتجري الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، تدريبات متكررة حول الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، للضغط على تايوان للقبول بمطالبة الصين بالسيادة عليها رغم مقاومة قوية من الجزيرة لتلك الفكرة.

وقالت وزارة الدفاع، إن التدريبات تمت بمشاركة ست طائرات هليكوبتر، بينها طائرات من طراز أباتشي الهجومية ونحو 180 جندي لمحاكاة صد قوة سيطرت على منشآت المراقبة الجوية في المطار.

وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين وهي تشرف على تدريبات منفصلة في منطقة تاويوان، إن على تايوان تعزيز قوتها تحسبا للطوارئ.

وأضافت: «علينا أن نواصل تعزيز قوة تايوان في مواجهة الكوارث لنتمكن، عندما نواجه تهديدات، من التعافي سريعا وتقليل أثر انقطاع العمليات للحد الأدنى».

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