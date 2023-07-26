«دوكسوري» يضرب الفلبين ويهدد سواحل تايوان والصين

المصدر: رويترز

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ضرب إعصار دوكسوري القوي ساحل شمال الفلبين، اليوم الأربعاء برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.

وأجلت السلطات، الكثيرين لمناطق آمنة قبل العاصفة المصحوبة برياح سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة.

ووصفت إدارة الأرصاد الصينية، العاصفة بأنها إعصار عات، ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيسي.

ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة، وحذر إقليم قوانغدونغ من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.

وعلى مدى يوليو الجاري، تسببت درجات حرارة ارتفعت لمستوى قياسي في إحداث فوضى في عدة مناطق بالعالم، إذ أشعلت حرائق غابات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر المتوسط،

كما يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيزيد من عنف العواصف. وذكرت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، أن شخصاً واحداً غرق بسبب الإعصار حتى الآن.

وقال خفر السواحل، إن أكثر من أربعة آلاف راكب علقوا في موانئ في أنحاء البلاد إثر تعليق التنقلات البحرية في الفلبين.

وتتوقع الصين وصول الإعصار لأراضيها في وقت مبكر من يوم الجمعة. وسيكون الإعصار الثاني الذي يضرب البر الرئيسي في أقل من أسبوعين.

وتوقعت إدارة الأرصاد الصينية، أن دوكسوري سيتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين عشرة و15 كيلومتراً في الساعة وسيصل للجزء الشمالي الشرقي من بحر الصين الجنوبي اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس.

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