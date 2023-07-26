قتيل وجرحى باشتعال سفينة شحن في هولندا

المصدر: رويترز

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قال خفر السواحل الهولندي، إنّ شخصاً لقي حتفه وآخرين أصيبوا بعد اندلاع حريق في سفينة شحن مسجلة في بنما قبالة السواحل الشمالية لهولندا.

وأوضح بيان، أن السفينة كانت تبحر على بعد 27 كيلومتراً شمالي جزيرة أميلاند على بعد نحو 180 كيلومترا من العاصمة أمستردام عندما بدأ الحريق.

وأفاد ناطق بأنّ سيارة كهربائية هي مصدر الحريق. وكانت سفينة الشحن تنقل 2857 سيارة من ألمانيا إلى مصر، منها 25 سيارة كهربائية.وكان هناك 23 من أفراد الطاقم على متن السفينة عندما بدأ الحريق.

وقال البيان، إنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم إلى ميناء هولندي قريب بعد الفشل في إخماد النيران. ولا تزال خدمات الطوارئ موجودة بالقرب من السفينة المشتعلة.

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